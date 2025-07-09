إجتماع هام في الأهلي ..تفاصيل

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إداراة الأهلي إجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضي خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم العديد من الملفات.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد ان محمود الخطيب سوف يحسم العديد من الملفات مع يوسف علي رأسها معسكر الإعداد بمدينة طبرقة التونسية والمباريات الودية.

وأضاف:" يحسم الخطيب ايضا موقف اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة".