مصطفى يونس يطالب مسؤولي النادي الأهلي بمحاكمة هؤلاء

هاجم مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وذلك بسبب أزمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني السويسري مع الأهلي بعد إقالته، والذي يصل إلى 14 شهرًا.

وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة "يوتيوب": “مين يتحاسب على عقد كولر؟ اللي مضى ولا اللي وافق؟ ولما أجي افسخ العقد مفروض أقرأ العقد مكتوب فيه إيه”.

وأضاف: “اللي عملوا عقد كولر، لازم يتحاكموا عليه من الجمعية العمومية جوه النادي، هل يعقل الأهلي يدفع راتب اتنين مدربين!”.

وتابع: “التطبيل لمجلس الإدارة هو ده الأساس عندنا، لكن تغلط وتحاسب اللي أخطأ، ده مبيحصلش”.