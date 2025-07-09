تعرف على برنامج إعداد الأهلي للموسم الجديد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات يوم الاثنين المقبل بإستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت قرابة 18 يوما منحها الجهاز الفني للاعبيه عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية .

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو علي أن يبدأ الفريق بقياسات بدنية وفحص طبي شامل لكل اللاعبين قبل إنطلاق فترة الإعداد.

ويستهل الفريق تدريبات بدنية لمدة ثلاثة أيام حتى يختتمها يوم 18 يوليو الجاري، ثم يغادر الي مدينة طبرقة التونسية لبدء معسكر مغلق يستمر لمدة 11 يوما.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد قسطنطينة يوم 21 يوليو والنجم الساحلي يوم 28 من الشهر ذاته بينما جار الإتفاق علي خوض مواجهة ودية أخري يوم 25 يوليو بعد ان أكد مسئولي الترجي تحديدهم لمباراة ودية يوم 24 من الشهر ذاته.