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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: لن يكون هناك منافس للأهلي في الدوري وسيكون مثل بايرن ميونخ

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "خروج الأهلي من كأس العالم للأندية، لم يكن على حجم طموحات الجماهير".

وتحدث هشام حنفي عن موقف الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل، قائلًا: النادي الأهلي ساعد وسام أبو علي بشكل كبير، ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب، والأحمر هو من يصنع النجوم وهو من يضيف لأي لاعب".

وتابع هشام: "الأهلي يريد بيع الفلسطيني وسام أبو علي بمبلغ لا يقل عن 10 مليون دولار، وأنا أرى أن أي لاعب يريد الرحيل لا مانع من رحيله مثلما كان يفعل صالح سليم".

وشدد حنفي: "الأهلي سيحسم مصير اللاعب وسام أبو علي خلال يومين، وتحديدا قبل سفر الأحمر إلى معسكر تونس".

وأكد: "محمد شريف سيحتاج أن يستعيد الثقة من جديد للتواجد بشكل أساسي مع الأهلي، وسيكون المهاجم الأول في حال رحيل بسبب جلوسه أحتياطيًا".

وتطرق هشام حنفي للحديث عن موقف أحمد عبد القادر، قائلًا: "من الصعب أن يشارك عبد القادر بشكل أساسي مع الأهلي، وسبب رحيله كان جلوسه أحتياطيًا، والآن الموضوع أصبح أصعب بعد تواجد زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وطاهر".

واختتم: "لن يكون هناك منافس للأهلي في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، والأحمر سيكون مثل بايرن ميونخ بالدوري الألماني ولن ينافسه أحد حتى بيراميدز".

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