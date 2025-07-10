أول تعليق من تشابي ألونسو بعد وداع ريال مدريد كأس العالم للأندية

علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، على الهزيمة المدوية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ألونسو في تصريحات نقلها موقع ناديه: "كان الوضع صعباً بعد الدقائق العشر الأولى، سان جيرمان مشروعٌ بُني مع الوقت، بينما نحن في بداياتنا، التحلي بالشجاعة لا يعني بالضرورة أنك أفضل".

وأضاف: "تلقينا ضربتين قويتين، كان علينا أن نهدأ قليلاً، واستقبال الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول مؤسف حقاً، عانينا أمام فريق على مستوى جيد، ونحن في بداية حقبة جديدة، لدينا هامش كبير للتحسن، لقد تألمنا ولم يكن مستوانا جيداً كفاية، كشفت لنا هذه المباراة الكثير بخصوص المستقبل وستساعدنا على التنافس بمستوى أفضل لاحقاً. هنا ينتهي مشوارنا في المسابقة، في المحطة قبل الأخيرة، وهذا مؤلم".

الهزيمة نهاية الموسم



وتابع: "البدء بنتيجة 2-0 أمر صعب، أردنا لعب مباراة قوية وسنتعامل مع الأمر بشكل مختلف، الأهم من الفارق بين الهدفين هو امتلاكنا هامشاً كبيراً للتحسن، إنها نهاية هذا الموسم وليس بداية الموسم الجديد، سنستفيد من فترة كأس العالم هذه، نغادر الآن ونحن أفضل كفريق، إنها نقطة انطلاق لبداية أفضل للموسم المقبل، أتحدث عن الفريق، وليس عن اللاعبين، واجهنا بعض الثغرات، ومن الجيد أحياناً أن ندرك الأخطاء لنستفيد منها مستقبلاً، إذا كررنا نفس الأخطاء مراراً وتكراراً، فلن نكون أذكياء".

وحول مستوى باريس سان جيرمان، أجاب: "لعبوا معاً لسنوات، وهم في مستوى مذهل، لسنا أول من يخسر أمامهم، من الصعب اللعب ضدهم، علينا أن نتقبل أنهم في حالة بدنية ممتازة".