محمد عمارة يطالب برحيل 3 من لاعبي الأهلي.. أبرزهم زيزو

طالب محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، برحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال محمد عمارة، في تصريحات ببرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”: "لابد من رحيل إمام عاشور ووسام أبوعلى وأحمد مصطفى زيزو، عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف: “التلاتة لازم يتابعوا في الميركاتو الصيفي، من أجل تهدئة أوضة اللبس وتعود كما كانت عليه من قبل”.

وتابع: “الأهلي سوف يستفيد ماليًا من وراء بيع إمام عاشور وزيرو ووسام أبوعلى، ويستطيع بهذا المبلغ التعاقد مع 5 لاعبين”.