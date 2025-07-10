قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي السابق عن موقف وسام أبوعلي: طبقوا سياسة صالح سليم
مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: ردود حاسمة على قضايا الرأي العام
من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم
تواجه الإيقاف بسبب جمالها.. من هي الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس؟
رئيس أركان الجيش الاحتلال: ضرباتنا بلغت قلب طهران وغيّرت قواعد الإقليم
تامر النحاس يحذر الأهلي بسبب الرواتب: عقد زيزو عامل مشكلة
هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيب
حامد حمدان يتمرد على بتروجت بسبب الزمالك.. غياب وخطوات تصعيدية
موقفه وحش.. جمال عبد الحميد يكشف مفاجأة في قضية زيزو مع الزمالك
شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط
وفاة المطرب الشعبي محمد عواد ..ومصطفى كامل :كان معايا في العزاء
تحذير الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب البلاد اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: إمام عاشور ينتظر عرض الأهلي الجديد لتمديد عقده

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الأهلي، نفى وجود أي خلافات مع النادي الأهلي حول تمديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” المصدر أكد أن اللاعب ينتظر انتهاء إجازته لعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي للاتفاق على كافة البنود الخاصة بتمديد التعاقد والتوقيع على العقود الجديدة”.

وأضاف:” المصدر شدد على أن إمام عاشور تم إبلاغه أن عقده سيتم تعديله وتصعيده للفئة الأولى من المرتبات تقديرًا لمجهوده الكبير خلال الفترة الماضية مع الفريق، وهذا ما أسعد اللاعب، وجعله منفتحًا على تمديد عقده لما لمسه من تقدير من النادي ومسؤوليه”.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

أرشيفية

مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

ارشيفي

القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة

إبراهيم سعيد

عايز حقي.. إبراهيم سعيد يظهر باكيا بعد خروجه من الحبس.. فيديو

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

المتسبب فى كسر اللمبة

حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المتهم

ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد