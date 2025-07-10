قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : جوتيريتش ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام
بمشاركة 10 أندية .. انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد
إصابة رئيس لجنة داخل مدرسة بالدقهلية بهبوط مفاجئ.. والتحرك سريعًا لإنقاذه
«هنيدي» ناعيًا سامح عبد العزيز : ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
بالأسماء.. 7 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بـ أسوان
للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
قبل غلق الترشح .. ننشر صورة إقرار عدم صدور أحكام جنائية لمرشحي «الشيوخ»
بعد وداع مونديال الأندية .. نجم ريال مدريد يخضع لعملية جراحية
الصحة: اغلاق عيادة شهيرة يديرها منتحل صفة طبيب بالدقي
وزير الإسكان: نعمل مع "الكهرباء" لتوفير الطاقة بمشروعات المدن الجديدة
كامل الوزير يبحث تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في النقل والبنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني في أحدث ظهور رفقة أحمد حجازي

محمد هاني وأحمد حجازي
محمد هاني وأحمد حجازي
سارة عبد الله

شارك محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ستوري في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد هاني رفقة نجم منتخب مصر أحمد حجازي، أثناء قضاء عطلة الصيف.

محمد هاني على انستجرام

وحرص محمد يوسف المدير الرياضي للاهلي والقائم باعمال مدير الكرة علي إخطار لاعبي الفريق الأول للكرة بموعد العودة للتدريبات الجماعية استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 اغسطس بمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 18 يوما عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم للاندية المقامه حاليا بالولايات المتحدة الامريكية وتستمر حتي الأحد المقبل.

وأخطر يوسف لاعبية بالعودة للتدريبات يوم الأثنين المقب بقياسات بدنية، وسيخوض الفريق تدريباتهحتي يوم 18 يوليو الجاري موعد السفر الي تونس لبدء المعسكر المغلق في طبرقة والذي يستمر حتي 29 يوليو الجاري.

محمد هاني النادي الأهلي أحمد حجازي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

سعر الأسمنت في مصر

سعر الأسمنت في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات

معدل النمو الاقتصادي

نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يتعافى بثبات.. والطروحات أداة لتعزيز الشراكة لا التفريط في الأصول

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد