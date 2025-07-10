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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان و تشيلسي ...موعد نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي
ياسمين تيسير

 تأهل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي لنهائي كاس العالم للاندية  على حساب كل من ريال مدريد الإسباني وفلومينينسي البرازيلي على التوالي في نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية
 


تنطلق مواجهة نهائي مونديال الأندية 2025، بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف".  

ونجح باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، عقب فوزه امام ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي.


وأضاف عثمان ديمبلي ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 9، من خطأ فادح أخر من روديجر مدافع ريال مدريد.كما تأهل تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقتين 18 و 56. 

تشيلسي كاس العالم للاندية باريس سان جيرمان

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