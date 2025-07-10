بعد وداع مونديال الأندية .. نجم ريال مدريد يخضع لعملية جراحية

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيخضع لعملية جراحية، بعد انتهاء مشوار فريقه في كأس العالم للأندية 2025.

وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "جود بيلينجهام سيخضع الآن لجراحة في الكتف، القرار اتُخذ ".

وأضاف: "سيغيب بيلينجهام عن الملاعب لمدة 3-4 أشهر ليكون جاهزًا بأفضل حال للموسم الجديد".



تعليق ألونسو على وداع مونديال الأندية

في سياق آخر، جود تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان، إذ قال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الوضع صعباً بعد الدقائق العشر الأولى، سان جيرمان مشروعٌ بُني مع الوقت، بينما نحن في بداياتنا، التحلي بالشجاعة لا يعني بالضرورة أنك أفضل".

وتابع: "تلقينا ضربتين قويتين، كان علينا أن نهدأ قليلاً، واستقبال الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول مؤسف حقاً، عانينا أمام فريق على مستوى جيد، ونحن في بداية حقبة جديدة، لدينا هامش كبير للتحسن، لقد تألمنا ولم يكن مستوانا جيداً كفاية، كشفت لنا هذه المباراة الكثير بخصوص المستقبل وستساعدنا على التنافس بمستوى أفضل لاحقاً. هنا ينتهي مشوارنا في المسابقة، في المحطة قبل الأخيرة، وهذا مؤلم".

ولفت : "البدء بنتيجة 2-0 أمر صعب، أردنا لعب مباراة قوية وسنتعامل مع الأمر بشكل مختلف، الأهم من الفارق بين الهدفين هو امتلاكنا هامشاً كبيراً للتحسن، إنها نهاية هذا الموسم وليس بداية الموسم الجديد، سنستفيد من فترة كأس العالم هذه، نغادر الآن ونحن أفضل كفريق، إنها نقطة انطلاق لبداية أفضل للموسم المقبل، أتحدث عن الفريق، وليس عن اللاعبين، واجهنا بعض الثغرات، ومن الجيد أحياناً أن ندرك الأخطاء لنستفيد منها مستقبلاً. إذا كررنا نفس الأخطاء مراراً وتكراراً، فلن نكون أذكياء".