عمرو أديب عن محمد هاني: أخلاقه أجبرتني أكبت المشاعر الزملكاوية الجارفة

شارك الإعلامي عمرو أديب صورة مع الظهير الأيمن للنادي الأهلي محمد هاني .

وكتب عمرو أديب علي الصورة عبر حسابه علي موقع أكس: "

مع محمد هاني المحترم المهذب وصدفه جميله مشاعر انسانيه بعيده عن التعصب والتحفيل، طبعا فجأة كنت حأسأله عن البطولة وكده ولكن اخلاقه أجبرتني على كبت المشاعر الزملكاوية الجارفة".



وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، على الحريق الكبير الذي اندلع مساء اليوم في سنترال رمسيس، مؤكدا أن المبنى يمثل عصب قطاع الاتصالات في مصر، وأن الحادث تسبب في ارتباك واسع .

وأشار أديب خلال تقديمه لبرنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر، إلى أن الحريق سلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية لبعض المنشآت الحيوية .

وقال أديب، إن سنترال رمسيس يعد أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة الاتصالات في مصر، موضحا أن توقفه أدى إلى تعطل عدد من الخدمات الأساسية ومنها وخدمة الإسعاف 123، والرعاية الطبية 137، إضافة إلى تأثر ماكينات ATM .