خدمات أساسية توقفت.. عمرو أديب: سنترال رمسيس عصب قطاع الاتصالات

علق الإعلامي عمرو أديب، على الحريق الكبير الذي اندلع مساء اليوم في سنترال رمسيس، مؤكدا أن المبنى يمثل عصب قطاع الاتصالات في مصر، وأن الحادث تسبب في ارتباك واسع .

وأشار أديب خلال تقديمه لبرنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر، إلى أن الحريق سلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية لبعض المنشآت الحيوية .

وقال أديب، إن سنترال رمسيس يعد أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة الاتصالات في مصر، موضحا أن توقفه أدى إلى تعطل عدد من الخدمات الأساسية ومنها وخدمة الإسعاف 123، والرعاية الطبية 137، إضافة إلى تأثر ماكينات ATM .

وانقطعت خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في عدد كبير من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، وسط حالة من الترقب في الشارع، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس.

توقف كابلات الاتصالات بسبب الحريق وانقطاع الكهرباء

الحريق الضخم الذي اندلع في السنترال، إضافة إلى قطع خدمات الكهرباء بالمنطقة المحيطة، قد تسببا في توقف عدد من كابلات الاتصالات الرئيسية التي تربط بين عدد من المراكز الحيوية بالعاصمة.

وأضافت المصادر، أن فرق الطوارئ التقنية تحركت فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع الحماية المدنية، لمحاولة احتواء الأزمة والسيطرة على آثارها الممتدة، مشيرة إلى أن الخلل طال شرائح واسعة من المستخدمين، وخصوصًا في المناطق المركزية بالقاهرة الكبرى.

تعطل شامل في الإنترنت ومشاكل في التطبيقات الكبرى

ورصد موقع Downdetector العالمي، المتخصص في متابعة الأعطال التقنية، زيادة مفاجئة في عدد الشكاوى الواردة من المستخدمين داخل مصر، والتي تفيد بتعذر استخدام الإنترنت بشكل كلي أو جزئي عبر جميع شبكات الاتصالات العاملة في البلاد، بما في ذلك المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات مصر، وأورنج.

وأكد الموقع أن الأعطال امتدت إلى التطبيقات الإلكترونية الكبرى، حيث اشتكى الآلاف من توقف أو بطء في عمل فيسبوك، إنستجرام، واتساب، وتيك توك، وهو ما تسبب في شلل شبه تام للتواصل الرقمي خلال الساعات الأولى للحادث.

تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات

قال جهاز تنظيم الاتصالات، في بيان إنه حدث حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي الي تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بمحاولة السيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال .



وجاري العمل علي استعادة الخدمة تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة ، كما يجري حصر جميع الخدمات و العملاء المتأثرين من هذا الحريق.



ويوكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعاده الخدمة و تعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة ، ويقوم وزير الاتصالات وجميع الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

ويتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف عن كثب بعد اندلاع حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي تسبب في تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.