النواب: الاتصالات صمدت أمام حريق سنترال رمسيس.. والتحقيقات جارية لكشف الأسباب

نواب البرلمان عن حريق سنترال رمسيس:

شبكة الاتصالات أثبتت صلابتها أمام حريق رمسيس بفضل البنية التحتية الحديثة

خدمات الاتصالات لم تتأثر بالحريق.. والتحقيقات مستمرة لتحديد السبب

انقطاع جزئي فقط في بعض المناطق.. والخدمات تعود بالكامل خلال ساعة



في أعقاب الحريق الذي اندلع اليوم في سنترال رمسيس أحد أكبر السنترالات الحيوية في قلب القاهرة، حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على طمأنة المواطنين بشأن حالة خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع الاتصالات كان لها الدور الأبرز في الحد من تأثير الحادث واحتواء آثاره بسرعة.



وأكد النواب أن الخدمات لم تشهد انقطاعًا شاملاً، وأن ما حدث كان تأثيرًا جزئيًا ومؤقتًا في بعض المناطق القريبة من موقع الحريق، مشيرين إلى أن فرق الدعم الفني والطوارئ استجابت بسرعة فائقة، ونجحت في استعادة الخدمة خلال وقت قياسي، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.



قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس تم السيطرة عليه بالكامل، مؤكدًا أن التأثير على خدمات الاتصالات كان محدودًا وجزئيًا، ويجري حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا في المناطق المتأثرة.

وأوضح "بدوي" في تصريحات صحفية له، أن سنترال رمسيس من السنترالات الرئيسية التي تغطي عددًا كبيرًا من السنترالات الفرعية، وتقدم خدمات الإنترنت والخط الأرضي لعدد من مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن الانقطاع أثر على بعض المناطق القريبة من السنترال، وخاصة حاملي شرائح "we".

وأضاف أن الخدمات ستعود بشكل كامل خلال أقل من ساعة، وفقًا للتقارير الفنية التي وردت من الجهات المختصة، مشددًا على أن الانقطاع كان محدودًا ولم يشمل شبكة الاتصالات بالكامل.

وأشار النائب إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدر بيانًا رسميًا خلال أقل من 30 دقيقة لتوضيح تفاصيل ما حدث، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمات وعدم تكرار الواقعة.

واختتم "بدوي" تصريحه بالتأكيد على أن فرق الطوارئ استجابت بسرعة، وتم التعامل مع الموقف باحترافية، ويجري الآن استعادة الخدمات تباعًا للمستخدمين في المناطق المتأثرة.

ومن جانبها، طمأنت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين بشأن حريق سنترال رمسيس، مؤكدة أن الخدمات ستعود بشكل كامل خلال دقائق محدودة.

وقالت "محروس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما ساهم في تقليل تأثير الحريق على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن جاهزية الشبكة وتوزيع الأحمال بشكل تقني مدروس ساهم في منع حدوث أي توقف شامل أو انهيار في الخدمة.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات أن السبب وراء الحريق لا يزال غير معلوم حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة.

كما أشارت النائبة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، ولم يؤثر على شبكة بعينها، مؤكدة أن فرق الطوارئ المختصة سيطرت على الموقف بسرعة، وأن الأمور تحت السيطرة.

كما، أكد النائب محمد طلعت، عضو مجلس النواب، أن عدم تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير جراء حريق سنترال رمسيس، يعود إلى كفاءة وتطور البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة.

وقال "طلعت" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن الحريق الذي اندلع اليوم في أحد السنترالات الحيوية لم يؤثر على شبكة الاتصالات بشكل مباشر أو شامل، لافتًا إلى أن النظام الفني القائم حاليًا يعتمد على توزيع الأحمال وتعدد نقاط الربط والدوائر البديلة، وهو ما ساهم في امتصاص تأثير الحريق والحد من آثاره على الخدمة.

وأشار النائب إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات مكّن القطاع من مواجهة مثل هذه الأزمات المفاجئة دون إحداث خلل في الخدمات، موضحًا أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات وشركات الخدمة تحركت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الوضع واستعادة الخدمة في المناطق التي تأثرت جزئيًا.

وأضاف طلعت أن ما حدث يعد اختبارًا عمليًا لقدرة الدولة على حماية أمنها الرقمي وتوفير استمرارية الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن هناك دولًا كثيرة قد تعاني من شلل كامل في خدماتها الإلكترونية حال وقوع حادث مماثل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن سنترال رمسيس يُعد من السنترالات الكبرى التي تخدم مناطق واسعة في قلب القاهرة، وكان من الممكن أن يتسبب الحريق في تعطيل واسع النطاق، لولا كفاءة الإجراءات الفنية وسرعة الاستجابة.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب محمد طلعت إلى ضرورة مراجعة منظومات الحماية والأمان داخل السنترالات والمنشآت الحيوية، وتعزيز خطوط الأمان والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشيدًا بتعامل الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الحدث بمهنية واستباقية.

حريق سنترال رمسيس

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه بالإضافة لـ سيارتين سلالم هيدروليكية إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

تحاول وحدات الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده.

وأخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.