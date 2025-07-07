الصحة: 22 مصابًا في حريق سنترال رمسيس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الحصيلة الأولية لحريق سنترال رمسيس بلغت 22 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفيات القطامية والمنيرة والدمرداش، موضحًا أن معظم الإصابات كانت نتيجة اختناق وحروق سطحية من الدرجة الأولى، وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجّه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية في الوزارة، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ في جميع مديريات الشؤون الصحية لمتابعة تداعيات الحادث بشكل لحظي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أن الفرق الطبية تُجري حاليًا تقييمًا شاملاً للحالات المصابة، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لا توجد وفيات، وأن فرق الدفاع المدني تواصل تمشيط موقع الحادث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الوزارة رصدت بلاغات من المواطنين عن تعذر الاتصال برقم الإسعاف 123 نتيجة تأثر خدمات الاتصالات بسبب الحريق، موضحًا أنه في حال حدوث ذلك، يمكن للمواطنين الاتصال بـ رقم النجدة 122، الذي بدوره يقوم بتحويل البلاغات إلى هيئة الإسعاف.

كما أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أنه تم نشر أرقام بديلة لغرف عمليات الإسعاف في مختلف المحافظات، إضافة إلى أرقام للطوارئ الخاصة بغرف الرعاية العاجلة والحضّانات والاستفسارات الطبية، في حال تعذر الاتصال برقم 137.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، وجود تنسيق كامل بين وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، وجميع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الحادث أولًا بأول، إلى جانب إشراف مباشر من وزير الصحة.