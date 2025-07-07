حروق واختناقات.. ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس إلى 27 مصابا | تفاصيل

أصيب حتى الآن 27 شخصا في حريق سنترال رمسيس بإصابات مختلفة بين الحروق باليد والوجه والاختناقات.

إصابة 27 شخصا جراء حريق سنترال رمسيس

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الاتجاه القادم من الزمالك إلى مدينة نصر من أعلى التحرير لتواجد سيارات الإطفاء أعلى كوبري أكتوبر في حريق سنترال رمسيس.

ثم تم فتح كوبري أكتوبر بعد ساعة من غلقه وما زالت أجهزة المرور تغلق شارع رمسيس أمام حركة المركبات حتى اتمام إخماد الحريق.

وواصلت فرق الحماية المدنية في القاهرة ، محاصرة النيران في حادث حريق سنترال رمسيس وذلك بعد تجدد اشتعالها في أحد المكاتب.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده لباقي طوابق المبنى التاريخي.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.

فيما أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حريق سنترال رمسيس لم ينتج عنه وفيات حتى الآن.

وأشار المصدر إلى إصابة 5 أشخاص باختناق وعلاجهم بسيارات الإسعاف في حينها جراء الأدخنة المتصاعدة من المبنى.

ووصل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

وعززت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة من تواجدها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء و 3 خزانات مياه إستراتيجية بالإضافة لسيارات السلالم الهيدروليكية.

وأنقذت فرق الحماية المدنية في القاهرة موظفين كانوا متواجدين داخل مكاتبهم في حريق سنترال رمسيس.

أصيب نحو 5 أشخاص باختناقات جراء الأدخنة المتصاعدة من حريق سنترال رمسيس وتلقوا العلاج اللازم في سيارات الإسعاف.

و توقفت الحركة المرورية في شارع رمسيس بسبب اندلاع حريق سنترال رمسيس وجرى الدفع بالوحدات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه بالإضافة لـ سيارتين سلالم هيدروليكية إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

وأخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.