تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية خلية أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، في القضية المعروفة بـ خلية أكتوبر لجلسة 7 أكتوبر المقبل للاطلاع.

أمر إحالة المتهمين في خلية أكتوبر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتي 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.