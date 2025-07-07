حريق سنترال رمسيس .. السكة الحديد تعتذر عن تعطل حجز التذاكر نتيجة أعطال مفاجئة في الإنترنت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للمواطنين عن عدم انتظام خدمة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، بسبب عطل خارج عن إرادتها في شبكة الإنترنت.



وقالت الهيئة في بيان إعلامي إن منظومة حجز التذاكر شهدت حالة من عدم الانتظام، نتيجة أعطال في شبكة الإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ما أدى إلى تعطل الحجز.

وأكدت مصادر بالهيئة أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشركة المصرية للاتصالات، وتبذل جهودًا مكثفة لسرعة إعادة تشغيل النظام بشكل كامل وانتظام الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمواطنين عن هذا الخلل الخارج عن إرادتها، مؤكدة حرصها على إبلاغ الركاب بأي تطورات تخص منظومة الحجز، وموضحة أن حركة تشغيل القطارات نفسها منتظمة دون تأثر.