قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماركا تحسم الجدل بشأن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي
نقل حركة الإنترنت الثابت إلى "الروضة" بعد حريق سنترال رمسيس
وزير العمل: شفافية كاملة في إتاحة الوظائف للشباب.. ولا مجال للمجاملات
لجنة الاتصالات بالبرلمان: خدمات المحمول والبنوك هترجع بشكل طبيعي خلال ساعة
تأجيل انضمام أحمد شريف والمهدى سليمان لمعسكر الزمالك .. تفاصيل
محافظة القاهرة: إصابات حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة
هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية
مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
حريق سنترال رمسيس.. عودة المرور على كوبري أكتوبر واستمرار غلق الشارع
أمير هشام: الزمالك حسم صفقة شيكو بانزا.. وإدوارد يراهن على تألقه
ليبيا تعلن اعتراض قارب على متنه 113 مهاجرا وانتشال 3 جثث
وزير العمل: التشييد والبناء أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تعتذر وتعوض المتضررين.. حريق سنترال رمسيس يربك خدمات الإتصالات والإنترنت والقطارات

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
محمد الاسكندرانى

-الإتصالات : اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتأثرين
- السكة الحديد تعتذر عن تعطل حجز التذاكر 
- الصحة تضع  ارقام بديلة للإسعاف بعد حريق رمسيس

حريق سنترال رمسيس ،أدى إلى تعطل بعض الخدمات الخاصة بـ الإتصالات والإنترنت وحجوزات القطارات ، بالإضافة إلى تعطل جزئي لخدمة الإسعاف ،والذى إستشعر به المواطنين .


من جانبه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتأثرين ، نتيجة الحريق الذي نشب مساء اليوم  بإحدى غرف الأجهزة في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

حريق سنترال رمسيس 

 

وقد تسبب الحريق في توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصالات، مما استدعى استجابة فورية من فرق الدفاع المدني والفرق الفنية للشركة.  

أوضح الجهاز، أن الشركة المصرية للاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بفصل التيار الكهربائي عن السنترال كإجراء احترازي لضمان السيطرة على الحريق وتفادي تفاقم الأضرار.

في الوقت ذاته، باشرت الفرق الفنية عمليات حصر الأضرار باستخدام أنظمة متقدمة لتحديد نطاق التأثير بدقة والعمل على استعادة الخدمات تدريجيًا.  

وأكد الجهاز، أن العمل جارٍ على استعادة الخدمات بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون والشركات. وأفاد بأن الخدمة ستعود بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، بينما تستمر الفرق الفنية في تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الشبكة واستعادتها بكفاءة عالية.  

وأشار الجهاز، إلى أن عملية حصر العملاء المتأثرين تتم بعناية بالغة، لضمان تقديم الدعم المناسب وتعويضهم عن أي أضرار قد لحقت بهم جراء توقف الخدمة. كما شدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بتقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.


السكة الحديد تعتذر

 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للمواطنين عن عدم انتظام خدمة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، بسبب عطل خارج عن إرادتها في شبكة الإنترنت.


وقالت الهيئة في بيان إعلامي إن منظومة حجز التذاكر شهدت حالة من عدم الانتظام، نتيجة أعطال في شبكة الإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ما أدى إلى تعطل الحجز.

وأكدت مصادر بالهيئة أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشركة المصرية للاتصالات، وتبذل جهودًا مكثفة لسرعة إعادة تشغيل النظام بشكل كامل وانتظام الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمواطنين عن هذا الخلل الخارج عن إرادتها، مؤكدة حرصها على إبلاغ الركاب بأي تطورات تخص منظومة الحجز، وموضحة أن حركة تشغيل القطارات نفسها منتظمة دون تأثر.


ارقام بديلة للإسعاف

 

فيما تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة. وقد وجه سيادته على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة  وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.
‎واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام  البديلة  01270055785

01279541644

01157374108

01124490657
أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.
 

حريق سنترال رمسيس سنترال رمسيس الإتصالات السكة الحديد الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية :انا غلطت و زعلانة من نفسي

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية: أنا غلطت و زعلانة من نفسي

حريق سنترال رمسيس

اللقطات الأولى من حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة .. شاهد

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الإيجابية في ثلاث تفاؤل وثقة بالله وسعي للخير

الطلاق

هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح

تربية الكلاب

ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد