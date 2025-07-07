الحكومة تعتذر وتعوض المتضررين.. حريق سنترال رمسيس يربك خدمات الإتصالات والإنترنت والقطارات

-الإتصالات : اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتأثرين

- السكة الحديد تعتذر عن تعطل حجز التذاكر

- الصحة تضع ارقام بديلة للإسعاف بعد حريق رمسيس

حريق سنترال رمسيس ،أدى إلى تعطل بعض الخدمات الخاصة بـ الإتصالات والإنترنت وحجوزات القطارات ، بالإضافة إلى تعطل جزئي لخدمة الإسعاف ،والذى إستشعر به المواطنين .



من جانبه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتأثرين ، نتيجة الحريق الذي نشب مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

حريق سنترال رمسيس

وقد تسبب الحريق في توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصالات، مما استدعى استجابة فورية من فرق الدفاع المدني والفرق الفنية للشركة.

أوضح الجهاز، أن الشركة المصرية للاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بفصل التيار الكهربائي عن السنترال كإجراء احترازي لضمان السيطرة على الحريق وتفادي تفاقم الأضرار.

في الوقت ذاته، باشرت الفرق الفنية عمليات حصر الأضرار باستخدام أنظمة متقدمة لتحديد نطاق التأثير بدقة والعمل على استعادة الخدمات تدريجيًا.

وأكد الجهاز، أن العمل جارٍ على استعادة الخدمات بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون والشركات. وأفاد بأن الخدمة ستعود بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، بينما تستمر الفرق الفنية في تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الشبكة واستعادتها بكفاءة عالية.

وأشار الجهاز، إلى أن عملية حصر العملاء المتأثرين تتم بعناية بالغة، لضمان تقديم الدعم المناسب وتعويضهم عن أي أضرار قد لحقت بهم جراء توقف الخدمة. كما شدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بتقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.



السكة الحديد تعتذر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للمواطنين عن عدم انتظام خدمة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، بسبب عطل خارج عن إرادتها في شبكة الإنترنت.



وقالت الهيئة في بيان إعلامي إن منظومة حجز التذاكر شهدت حالة من عدم الانتظام، نتيجة أعطال في شبكة الإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ما أدى إلى تعطل الحجز.

وأكدت مصادر بالهيئة أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشركة المصرية للاتصالات، وتبذل جهودًا مكثفة لسرعة إعادة تشغيل النظام بشكل كامل وانتظام الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمواطنين عن هذا الخلل الخارج عن إرادتها، مؤكدة حرصها على إبلاغ الركاب بأي تطورات تخص منظومة الحجز، وموضحة أن حركة تشغيل القطارات نفسها منتظمة دون تأثر.



ارقام بديلة للإسعاف

فيما تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة. وقد وجه سيادته على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.

‎واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام البديلة 01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

