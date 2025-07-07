وزارة الصحة: 21 مصابًا في حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث حريق سنترال رمسيس بلغت 21 مصابًا حتى الآن، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات وفاة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، ناشد الدكتور عبد الغفار المواطنين، في حال تعذر التواصل مع الإسعاف عبر الرقم 123، الاتصال برقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة.

كما أشار إلى إمكانية التواصل عبر الأرقام البديلة:

01270055785

01279541644

01157374108

أو الاتصال برقم 137 من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضّانات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحادث، وقد تم نقل جميع المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى القبطي في شارع رمسيس.