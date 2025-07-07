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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز الاتصالات: ملتزمون بتعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتأثرين ، نتيجة الحريق الذي نشب مساء اليوم  بإحدى غرف الأجهزة في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات. 

وقد تسبب الحريق في توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصالات، مما استدعى استجابة فورية من فرق الدفاع المدني والفرق الفنية للشركة.  

وأوضح الجهاز، أن الشركة المصرية للاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بفصل التيار الكهربائي عن السنترال كإجراء احترازي لضمان السيطرة على الحريق وتفادي تفاقم الأضرار.

 في الوقت ذاته، باشرت الفرق الفنية عمليات حصر الأضرار باستخدام أنظمة متقدمة لتحديد نطاق التأثير بدقة والعمل على استعادة الخدمات تدريجيًا.  

وأكد الجهاز، أن العمل جارٍ على استعادة الخدمات بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون والشركات. وأفاد بأن الخدمة ستعود بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة، بينما تستمر الفرق الفنية في تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الشبكة واستعادتها بكفاءة عالية.  

وأشار الجهاز، إلى أن عملية حصر العملاء المتأثرين تتم بعناية بالغة، لضمان تقديم الدعم المناسب وتعويضهم عن أي أضرار قد لحقت بهم جراء توقف الخدمة. كما شدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بتقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية. 

جهاز اتصال حريق

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