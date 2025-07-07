جهاز تنظيم الاتصالات: بدء عودة الخدمة المتأثرة بحريق سنترال رمسيس وتعويض المتضررين | فيديو

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يجري حاليا حصر جمع الخدمات والعملاء المتأثرين من الخدمة بسبب حريق سنترال رمسيس.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الخدمة بدأت تعود تدريجيا خلال الدقائق الحالية، كما أنه سيتم تعويض كافة العملاء المتضررين من سنترال حريق سنترال.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن يتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات حاليا، كما أن شبكات المحمول تاثرت بسبب الحريق، كما أن هناك تأثر جزئي ببعض خدمات الأنترنت الأرضي لبعض الشركات.

وأكمل: «بعد السيطرة على الحريق، سيتم التنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة ومعرفة الأماكن المتضررة من حريق سنترال رمسيس، لبدء تعويض العملاء عن هذا الضرر».