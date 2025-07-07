الصحة: 21 مصابًا حتى الآن في حريق سنترال رمسيس ولا وفيات.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عدد الإصابات والوفيات بسبب حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أنه حتى الآن أصيب 21 مواطن، ولا توجد أي حالات وفاة.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، المواطنين في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام البديلة « 01270055785، 01279541644، 01157374108»، أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الصحة دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 21 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.

وأكمل: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، وقد وجه على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.