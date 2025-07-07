عمره 98 عاما.. تأثير الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس

عرض الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، لقطات حصرية للحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط البلد، مؤكدًا أن المشاهد التي بثها هي خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، وأن الحريق وقع قبل نحو ساعتين من عرض الحلقة، مردفًا: «المبنى يُعد من أقدم منشآت الاتصالات في مصر، حيث افتُتح عام 1927 ويبلغ عمره 98 عامًا».

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الحريق لا تزال أسبابه مجهولة حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن المبنى يُعد مركزًا رئيسيًا للاتصالات في العاصمة، ويقع في منطقة شديدة الحيوية بالقرب من مؤسسة الأهرام، في قلب القاهرة التي لا تهدأ ليلًا.

وأكد موسى أن حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر لم تتأثر بالحريق، رغم شدته، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن النيران اندلعت في الطابق السابع من المبنى.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث، لكن جميع الجهات المعنية تحركت فور وقوع الحريق.

وأشار الإعلامي إلى أن الحريق تسبب في تأثر جزئي بخدمات الإنترنت والاتصالات في محافظتي القاهرة والجيزة، موضحًا أن فريق البرنامج المتواجد في موقع الحادث لم يتمكن من التواصل معه بسبب الانقطاع في الشبكة.

كما طرح موسى تساؤلات حول تداعيات الحادث على المواطنين، خاصة ما يتعلق بطلاب الثانوية العامة الذين يعتمدون على الدراسة عبر الإنترنت، متسائلًا عن مدى وجود بدائل تقنية لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلًا، وما إذا كانت هناك خطة طوارئ لمواجهة مثل هذه الانقطاعات