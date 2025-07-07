التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

أكد الإعلامي احمد موسى، أن المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس بوسط القاهرة ، تعرض لحريق كبير منذ حوالي ساعتين بسبب انفجار أجهزة التكييف.

وأوضح موسى ، أنه على الفور تمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على الحريق، وقام محافظ القاهرة بتفقد مكان الحادث مما تسبب في تعطل جزء في خدمات الاتصالات.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات حصرية من حريق سنترال رمسيس، موضحا أن المبنى من المباني الأثرية التي كانت تخدم الملايين من المصريين.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتى على فضائية صدى البلد، أن السيطره على الحريق زادت عن ساعتين متواصلتين مما تسبب في تأثير جزئي في الاتصالات والانترنت.

وأكد أن هناك عدد من البرامج الفضائية لم تتمكن من الانطلاق على الهواء اليوم بسبب حريق سنترال رمسيس.

ولفت إلى أنه من الوارد حدوث حريق في أي مبنى وفي أي وقت ، متسائلا هل يوجد بديل لسنترال رمسيس في تقديم خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين! .