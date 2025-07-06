أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء كامل الوزير بالخبراء لتطوير الطريق الإقليمي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تمكنت من تحديد سائق سيارة نقل وإلقاء القبض عليه؛ بسبب السير عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة في بنها، وكذلك ضبط سائقي 3 سيارات نقل ثقيل؛ للقيادة برعونة على طريق أكتوبر بسرعة زائدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين الذين قاموا بتصوير السيارات المخالفة ونشرها لديهم وعي مهم، ومن ثم التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية، والدولة ستتعامل بقوة وردع مع كل من يخالف القانون سواء بالغرامات أو بالحبس.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إننا نريد توقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ من أجل الردع فقط، حفاظا على المواطنين وأرواحهم، والداخلية لديها حركة مراقبة مستمرة على مدار اليوم ليلا ونهارا.

وبشأن الدائري الإقليمي، عقب أحمد موسى بأن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التقى مسئولي وخبراء طرق في الدولة؛ من أجل الخروج بحلول لأزمة الدائري الإقليمي، والتي خلصت إلى المخرجات التالية:

- استخدام الرصف الخرساني لتحمل عربات النقل الثقيل.

- غلق كلي مؤقت من الصحراوي لطريق السويس 7 أيام؛ للصيانة وتحسين الأمان.

- بدء غلق الطريق من الساعة 6 صباح الثلاثاء 8-7-2025.

- تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة.

- استمرار الحملات المرورية على الإقليمي أثناء فترة الغلق.

- استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات للسائقين.