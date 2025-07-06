أستاذ طرق لـ أحمد موسى يكشف عن السرعات المسموح بها على الطريق الإقليمي

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن المناطق التي تشهد إصلاحات على الطريق الدائري الإقليمي هي تحويلات مرورية متقطعة وليست متصلة.

وتابع مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السرعات المسموح بها للملاكي 60 كيلو متر في الساعة والنقل 40 كيلو متر في الساعة ويجب الالتزام بهذه السرعات مع تواجد حارتين في كل اتجاه ويفصل بينهما حواجز خرسانية.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تمكنت من تحديد سائق سيارة نقل وإلقاء القبض عليه؛ بسبب السير عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة في بنها، وكذلك ضبط سائقين لسيارات نقل ثقيل؛ للقيادة برعونة على طريق أكتوبر بسرعة زائدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى : مهم الوعي لدى المواطنين الذين قاموا بتصوير السيارات المخالفة ونشرها، ومن ثم التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية، والدولة تتعامل بقوة وردع مع كل من يخالف القانون سواء بالغرامات أو بالحبس.