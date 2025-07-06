أحمد موسى: الداخلية تواجه فوضى سائقي النقل على الطرق بكل قوة ..فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى إن وزارة الداخلية تواجه فوضى سائقي النقل على الطرق بكل قوة وحزم .

وأوضح موسى خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تعليمات مباشرة لضبط المخالفين للقانون وضمان سلامة المواطنين على كافة الطرق .

وتابع موسى قائلا : الفريق كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء قام بجولة اليوم للطريق الاقليمى لبحث التطوير الكامل وغلق الطريق مؤقتا بناء على قرار الرئيس .

ووجه الإعلامى أحمد موسى التحية لكل مواطن يقوم بتصوير أى مخالفة على أى طريق وإرسالها للجهات المعنية مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار فى الساعات الماضية لضبط كل المخالفات فى كافة الطرق .

وأكد موسى أن الداخلية ضبط ت أكثر من 73 الف مخالفة خلال 24 ساعة على الطرق .

وتابع موسى قائلا : كل التحية للمصريين واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على المجهود المبذول لمحاسبة المخالفين .