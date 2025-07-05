أحمد موسى: كامل الوزير أكد العمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفريق كامل الوزير تفقد مصانع مستلزمات طبية وصناعات غذائية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير أكد العمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير تحدث عن العمل على زيادة فرص العمل إلى 7 مليون فرصة عمل بعد 5 سنوات ".



وفي وقت سابق، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية.. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتنفيذًا للخطة العاجلة المعتمدة من القيادة السياسية.

استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "أولميد ميدل إيست" المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو ١٥٠٠ عامل، باستثمارات تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه. وحيث تنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتُصدر منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة حول العالم.