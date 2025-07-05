أنا بشتغل لبلدي ومش بخاف.. أحمد موسى: محدش يقدر يهدد أمننا

هاجم الإعلامي أحمد موسى، حركة حسم الإخوانية الإرهابية التي تروج للتدريب على عمليات إرهابية ضد مصر .



وقال الإعلامي احمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش يقدر يهدد أمننا بفضل الله ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أمن مصر ده مسؤوليتنا كلنا وبقول للشعب المصري متسمعش لأي حد يشككك في بلدك ومؤسساتك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا مش بخاف ومحدش بيقبضني وأنا بشتغل لبلدي ومن يعادي مصر عدو بالنسبة لي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2017 وجه الرئيس السيسي رسالة للإرهابيين وأكد أن مصر لن تتردد لتوجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان ".