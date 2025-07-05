أحمد موسى ينفعل بسبب حادث الإقليمي: السائق يحقق مكاسب على حساب الأرواح

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي اليوم، والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ما فعله السائق استهتار وعدم مبالاة بأرواح الناس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "السائق همه إنه يحقق مكاسب على حساب أرواح البشر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك دماء تسيل على الطرق بسبب سائق بدون ضمير، وسائق مستهتر، ولازم القانون ياخد مجراه".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء؛ بسبب استهتار سيائق الميكروباص، قائلا: "هذا السائق هو السائق الطائر".

