أحمد موسى: اللي هيقف مع بلدي هشيله على راسي واللي عايز يخرب هيبقى عدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في شهر ديسمبر الماضي حذرت من أن تتحول سوريا إلى أفغانستان الجديدة وتعرضت لهجوك آنذاك .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك ميليشيات إرهابية هاجمت مصر من سوريا وإحنا ملناش غير بلدنا ولن يكون لينا غير مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اللي يخاف ميشتغلش الشغلانة بتاعتنا وأنا معني ببلدي واللي هيقف مع بلدي ويحبها هشيله على راسي ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" اللي عايز يخرب في بلدي عدو بالنسبة لي والموضوع ده واضح وصريح ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة كبيرة وتعمل بهدوء والرئيس السيسي حركته موزونة دائما وكلماته موزونة وقراراته موزونة ".