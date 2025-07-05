أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي قواعد المرور

كشف الإعلامي أحمد موسى عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة، مع توفير بدائل مرورية آمنة ومناسبة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي شدد على وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقواعد المرور.

وأشار موسى إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت أيضًا تكثيف جهود وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على جميع الطرق، في إطار الحد من الحوادث وضمان سلامة الأرواح.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أهمية هذه التوجيهات قائلاً: "مش عاوزين كل يوم مصيبة"، مشيدًا بتحركات الدولة لحماية المواطنين، في ظل وجود بعض السائقين غير الملتزمين بقواعد السرعة المرورية.