فضح مخططاتهم الخبيثة.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يقوم بتدريب وتمويل ومساعدة العناصر الإرهابية معلومين، والشعب المصري يساند ويدعم الرئيس السيسي والجيش المصري .

وشن الإعلامي احمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية التي تروج للتدريب على عمليات إرهابية ضد مصر .



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا كتبت عن العناصر الإرهابية والميليشيات الإرهابية ومخططاتها منذ سنوات طويلة ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك مخطط لإحياء تنظيم إرهابي إخواني لتنفيذ ما فشلوا في تحقيقه في مصر في 2011".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2017 وجه الرئيس السيسي رسالة للإرهابين واكد ان مصر لن تتردد لتوجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان ".

