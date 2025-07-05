قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الجزائر يتوج بكأس الجزائر للمرة التاسعة بعد فوزه على شباب بلوزداد
تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية
الرئيس اللبناني: احتلال إسرائيل لتلال الخمس يعيق حصر السلاح بيد الدولة
أحمد موسى: كامل الوزير أكد العمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي
جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه كيسوفيم
أسامة حسن: أي حد بيكتب عن أي صفقه للزمالك كداب
أنا بشتغل لبلدي ومش بخاف.. أحمد موسى: محدش يقدر يهدد أمننا
فضح مخططاتهم الخبيثة.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية
شاهد اول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده
حادث الطريق الإقليمي اليوم.. كارثة جديدة بعد فتيات المنوفية وتوجيهات رئاسية عاجلة
أحمد موسى: اللي هيقف مع بلدي هشيله على راسي واللي عايز يخرب هيبقى عدوي
عقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فضح مخططاتهم الخبيثة.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يقوم بتدريب وتمويل ومساعدة العناصر الإرهابية معلومين، والشعب المصري يساند ويدعم الرئيس السيسي والجيش المصري .

وشن الإعلامي احمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية التي تروج للتدريب على عمليات إرهابية ضد مصر .


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  أنا كتبت عن العناصر الإرهابية والميليشيات الإرهابية ومخططاتها منذ سنوات طويلة ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك مخطط لإحياء تنظيم إرهابي إخواني لتنفيذ ما فشلوا في تحقيقه في مصر في 2011".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2017  وجه الرئيس السيسي رسالة للإرهابين واكد ان مصر لن تتردد لتوجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان ".
 

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو الارهاب حركة حسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حادث الطريق الإقليمي

بعد قرار الرئيس السيسي بغلق الدائري الإقليمي.. خبير: إنجازات الطرق واضحة لكن بدون رقابة صارمة سنظل نحصد الضحايا

أكتشافات أسوان الآثرية

كبير الآثاريين: أسرار دفن غامضة ومقابر أطفال في كشف مثير بأسوان

لجنة مركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول أنشطة مركز سقارة للتدريب خلال يونيو

بالصور

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

فيديو

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد