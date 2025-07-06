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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: الداخلية تظبط أكثر من 73 الف مخالفة خلال 24 ساعة على الطرق.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

وجه الإعلامى أحمد موسى التحية لكل مواطن يقوم بتصوير أى مخالفة على أى طريق وإرسهالها للجهات المعنية مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار فى الساعات الماضية لضبط كل المخالفات فى كافة الطرق .

وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن الداخلية تظبط أكثر من 73 الف مخالفة خلال 24 ساعة على الطرق .

وتابع موسى قائلا : كل التحية للمصريين واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على المجهود المبذول لمحاسبة المخالفين .

علّق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الداخلية، الصادر بشأن الإحصائية النصف سنوية لجهود الإدارة العامة للمرور، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، والتي كشفت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الإحصائية أظهرت تسجيل 400,641 مخالفة مرورية متعلقة بسيارات النقل الثقيل، من بينها مخالفات مثل “الحمولة الزائدة، السير وقت الحظر، ركوب الركاب داخل الصندوق الخلفي”، كما تم ضبط 8,679,180 مخالفة تجاوز للسرعة، و286,894 مخالفة بسبب السير دون رخصة قيادة أو تسيير، إضافة إلى 106,794 مخالفة متعلقة بعدم الصلاحية الفنية للمركبات.

وأوضح موسى أن الجهود أسفرت أيضًا عن ضبط 128,217 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وضبط 83,682 مخالفة لعدم ارتداء سائقي الدراجات النارية لخوذة الرأس، كما تم تسجيل 4,230,650 مخالفة متنوعة، شملت عدم وجود ملصقات إلكترونية، واستخدام آلات تنبيه وسارينات بشكل غير قانوني.

وأضاف موسى أن مخالفات الانتظار الخاطئ جاءت في صدارة المخالفات بعدد بلغ 2,975,893 مخالفة، بينما سُجّلت 77,354 مخالفة تتعلق باللوحات المعدنية، و2,274 مخالفة لسير المركبات عكس الاتجاه، إلى جانب 1,091,784 مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان.

أحمد موسى الطرق الداخلية حوادث الطرق

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