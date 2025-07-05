أحمد موسى: الداخلية حررت 8.7 مليون مخالفة تجاوز سرعة في 6 أشهر

علّق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الداخلية، الصادر بشأن الإحصائية النصف سنوية لجهود الإدارة العامة للمرور، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، والتي كشفت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الإحصائية أظهرت تسجيل 400,641 مخالفة مرورية متعلقة بسيارات النقل الثقيل، من بينها مخالفات مثل “الحمولة الزائدة، السير وقت الحظر، ركوب الركاب داخل الصندوق الخلفي”، كما تم ضبط 8,679,180 مخالفة تجاوز للسرعة، و286,894 مخالفة بسبب السير دون رخصة قيادة أو تسيير، إضافة إلى 106,794 مخالفة متعلقة بعدم الصلاحية الفنية للمركبات.

وأوضح موسى أن الجهود أسفرت أيضًا عن ضبط 128,217 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وضبط 83,682 مخالفة لعدم ارتداء سائقي الدراجات النارية لخوذة الرأس، كما تم تسجيل 4,230,650 مخالفة متنوعة، شملت عدم وجود ملصقات إلكترونية، واستخدام آلات تنبيه وسارينات بشكل غير قانوني.

وأضاف موسى أن مخالفات الانتظار الخاطئ جاءت في صدارة المخالفات بعدد بلغ 2,975,893 مخالفة، بينما سُجّلت 77,354 مخالفة تتعلق باللوحات المعدنية، و2,274 مخالفة لسير المركبات عكس الاتجاه، إلى جانب 1,091,784 مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان.

وفيما يخص جهود ضبط تعاطي المواد المخدرة، أشار موسى إلى أن التنسيق بين وزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أسفر عن فحص 54,867 سائقًا، تبين أن 2,250 منهم ثبت تعاطيهم للمخدرات بنسبة بلغت 4.2%، كما تم فحص 10,859 سائقًا لحافلات المدارس، وثبت تعاطي 29 سائقًا فقط بنسبة 0.27% وتم استبعادهم على الفور.

واختتم موسى حديثه، محذرًا من خطورة قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى كوارث مرورية مروعة، مشيدًا بحملات وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفين، ومؤكدًا: “الطرق مش معمولة عشان نموت الناس عليها”.