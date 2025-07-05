أحمد موسى: كل إخواني إرهابي.. واللي يعادي مصر مصيره جاي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتراجع عن كلامه السابق بأن كل إخواني إرهابي وجاسوس، مؤكدا: “أمن مصر مسئوليتنا كلنا، ولا تجعلوا أحدًا يشكك في بلدكم”.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “أنا لا خوفت ولا بخاف، ومحدش بيقبضني، أنا بشتغل لبلدي، ومن يعادي مصر؛ هو عدو بالنسبالي، لو بتكلم على حد؛ بقول أسماء، ومش بلف وأدور لما بتكلم على أمن وسلامة بلدي”.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: “اللي يعادي مصر؛ مصيره جاي، وأنا عندي معلومات عن الإخوان منذ التسعينيات ما اتكلمتش عنها، ومش عاوز أتكلم عليها”.

وأوضح أن: مصر دافعت عن الدول العربية وقت حربها على الإرهاب، قائلا: لن نسمح لأحد بالمساس بالجيش والشرطة أو تهديد الشعب المصري.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: “بلدنا صاحية جدا دايما بفضل الله، وبنشوف المخاطر جاية منين، ومين بيدعم الميليشيات الإرهابية ويساعدها، ومصر بتقول كلمتها في كل وقت”.