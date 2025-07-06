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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على عقوبات النقل الثقيل المخالف بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه تم التأكيد على تفعيل قانون الحمولات الزائدة والمخالفة على سيارات النقل الثقيل بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الحمولات الزائدة ينص على أنه في حال وجود وزن زائد بنسبة5 % فإنه لن يكون غرامات.

ولفت إلى أنه في حالة وجود وزن زائد يتراوح بين 5 % وحتى 30 % تكون الغرامة 35 جنيها للطن الواحد، مؤكدا أن هذا رقم زهيد يحتاج نظرة تشريعية.

وشدد حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، على أنه من يزيد الوزن المخالف عن 30 % من الحمولة يتم منعه من المرور وإجباره على إحضار سيارة نقل أخرى تتقاسم معه الحمولة ويتحمل هو التكلفة، مضيفا أن غرامات الحمولات الزائدة لا تكفي لصيانة الطريق .

حسن مهدى استاذ الطرق أحمد موسى

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