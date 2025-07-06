قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 6 يوليو 2025
موعد صيام الأيام البيض في محرم 1447.. 3 أيام لا يعرفها كثيرون
سايبها دايما على ربنا | إدوارد: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي
إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة
مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن
عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات
وزارة التضامن تدرس مقترح إحياء فكرة التكية الإسلامية
20 غطاسا و3 غواصات.. شركة أديس: استمرار البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث أدمارين 12
الجليل للدراسات والبحوث: اتفاق التهدئة شبه جاهز.. ونتنياهو سيعلن الصفقة من واشنطن
أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء كامل الوزير بالخبراء لتطوير الطريق الإقليمي
وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الصهيوني قا.تل للدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ضربة جديدة من إسرائيل لإيران برعاية ترامب .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بنيامين نتنياهو يريد أن تنهي إيران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن ترامب اعترف أمس بأنه لن يسمح لطهران بإتمام برنامجها أو امتلاكها سلاحا نوويا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إيران نفت وجود أي جلسات تفاوضية مع البيت الأبيض قريبا، ما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد توجيه إسرائيل ضربة جديدة لطهران.

وبشأن مفاوضات الحرب في غزة، قال الإعلامي أحمد موسى إن غدا الإثنين قد يتم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات، عبر اتفاق بين الجانبين برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار .

وتابع أحمد موسى قائلا: الإعلام الأمريكي يركز على خطة ترامب من أجل تهجير أبناء غزة؛ حتى إعادة إعمار القطاع، وهي الخطة المرفوضة من قبل مصر رفضا قاطعا.

أحمد موسى نتنياهو إيران غزة طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

معاش المطلقات بنك ناصر

500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت

وزير الخزانة الأمريكي ينصح ماسك بالابتعاد عن السياسة

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو: لقاء ترامب قد يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو وترامب

هل تقوم إسرائيل بضرب إيران مجددا؟

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

ياسمين عز

شيلي البذر بالملقاط.. ياسمين عز تنصح بوصفة سحرية لتخفيف حرارة الجو على الأزواج

سائق ميكروباص

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد