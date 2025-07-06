أحمد موسى: ضربة جديدة من إسرائيل لإيران برعاية ترامب .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بنيامين نتنياهو يريد أن تنهي إيران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن ترامب اعترف أمس بأنه لن يسمح لطهران بإتمام برنامجها أو امتلاكها سلاحا نوويا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إيران نفت وجود أي جلسات تفاوضية مع البيت الأبيض قريبا، ما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد توجيه إسرائيل ضربة جديدة لطهران.

وبشأن مفاوضات الحرب في غزة، قال الإعلامي أحمد موسى إن غدا الإثنين قد يتم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات، عبر اتفاق بين الجانبين برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار .

وتابع أحمد موسى قائلا: الإعلام الأمريكي يركز على خطة ترامب من أجل تهجير أبناء غزة؛ حتى إعادة إعمار القطاع، وهي الخطة المرفوضة من قبل مصر رفضا قاطعا.