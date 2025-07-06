أحمد موسى للفلسطينيين: ياسر أبو شباب عميل للموساد ووديع الجعبري تواصل مع نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام الأمريكي نوه عن وجود 3 دول مستعدة لاستقبال الفلسطينين بأية أعداد، عبر شركة تقدم أموالا هائلة للفلسطينيين.

واستكمل أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: هناك عميلا إسرائيلا يدعى ياسر أبو شباب، يزعم وجوده في رفح وبعض الميليشيات المزعومة ضد حماس.

ووصف أحمد موسى أبو شباب بأنه يعد عميلا للموساد، ما يعد خطرا على الأمن الفلسطيني وحرب أهلية بدعم تل أبيب المسلح لهم، لإنهاء ما يسمى بوجود القضية الفلسطينية، مواصلا: حماس أعلنت أن أبو شباب وجماعته دمهم مهدور تماما.

واختتم أحمد موسى: يا فرحة إسرائيل بيكم، هناك شخص يدعى وديع الجعبري الذي يدعي بأنه تواصل مع نتنياهو من أجل إقامة إمارة «الخليل» باعتراف تل أبيب، مقابل اعترافه بالوطن الإسرائيلي، ما يعتبر تدميرا وتفتيتا لفلسطين وخيانة لقضيتها.