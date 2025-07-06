إعلان البدائل خلال 48 ساعة .. حسن مهدى : الغلق لجزء من الطريق الإقليمي بداية من يوم الثلاثاء المقبل وسيكون كلي وجزئي ولمدة أسبوع

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأوضح حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه سيكون هناك دوريات مرور مكثفة لوزارة الداخلية في التحويلات المرورية والإكثار من اللافتات التحذيرية والإرشادية.

وتابع د.مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الغلق لجزء من الطريق الإقليمي بداية من يوم الثلاثاء المقبل وسيكون كلي وجزئي ولمدة أسبوع ويتم حاليا مراجعة خطة الطرق البديلة للقادم من الإسكندرية الصحراوي في اتجاه السويس الصحراوي وإعلان البدائل خلال 48 ساعة.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تمكنت من تحديد سائق سيارة نقل وإلقاء القبض عليه؛ بسبب السير عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة في بنها، وكذلك ضبط سائقين لسيارات نقل ثقيل؛ للقيادة برعونة على طريق أكتوبر بسرعة زائدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى : مهم الوعي لدى المواطنين الذين قاموا بتصوير السيارات المخالفة ونشرها، ومن ثم التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية، والدولة تتعامل بقوة وردع مع كل من يخالف القانون سواء بالغرامات أو بالحبس.