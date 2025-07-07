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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدينة الإنتاج الإعلامي: حريق سنترال رمسيس لم ولن يؤثر على البث الهوائي لبرامج التوك شو

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
أحمد سالم

أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها أن حريق سنترال رمسيس الذي حدث مساء اليوم الإثنين، لم  ولن يؤثر علي البث الهوائي لبرامج التوك شو  والبرامج التي تبث مباشرة علي الهواء، في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. 

تأثير على التواصل مع المصادر 

وأضافت أن التأثير اقتصر فقط علي خطوط الإنترنت وخطوط الهاتف الارضي والمحمول، مما أثر علي قدرة معدي البرامج من التواصل مع المصادر والمسؤولين وضيوف برامج الهواء، بالصورة الكاملة نتيجة للعطل الذي ضرب شبكات المحمول والإنترنت الارضي و الخطوط الأرضية في بعض المناطق بسبب الحريق.

متى تعود خدمة الاتصالات 

وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس تم السيطرة عليه بالكامل، مؤكدًا أن التأثير على خدمات الاتصالات كان محدودًا وجزئيًا، ويجري حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا في المناطق المتأثرة.

وأوضح "بدوي" في تصريحات صحفية له، أن سنترال رمسيس من السنترالات الرئيسية التي تغطي عددًا كبيرًا من السنترالات الفرعية، وتقدم خدمات الإنترنت والخط الأرضي لعدد من مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن الانقطاع أثر على بعض المناطق القريبة من السنترال، وخاصة حاملي شرائح "we".

وأضاف أن الخدمات ستعود بشكل كامل خلال أقل من ساعة، وفقًا للتقارير الفنية التي وردت من الجهات المختصة، مشددًا على أن الانقطاع كان محدودًا ولم يشمل شبكة الاتصالات بالكامل.

بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادث

وأشار النائب إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدر بيانًا رسميًا لتوضيح تفاصيل ما حدث، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمات وعدم تكرار الواقعة.

واختتم "بدوي" تصريحه بالتأكيد على أن فرق الطوارئ استجابت بسرعة، وتم التعامل مع الموقف باحترافية، ويجري الآن استعادة الخدمات تباعًا للمستخدمين في المناطق المتأثرة.

مدينة الإنتاج الإعلامي حريق سنترال رمسيس مجلس النواب

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