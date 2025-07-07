الصحة: معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة.

وقال حسام عبد الغفار في تصريحات للقاهرة الإخبارية “، :” متابعة دقيقة من رئيس الوزراء لحادث حريق سنترال رمسيس"".

وتابع متحدث الصحة:" تنسيق كامل مع وزارة الداخلية والدفاع المدني بشأن حادث حريق سنترال رمسيس".



وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أسباب سماع أصوات تحطم وتكسير داخل مبنى سنترال رمسيس أثناء عمليات السيطرة على الحريق.



وقالت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن سبب الأصوات يعود لتحطم الزجاج المتواجد في بعض المكاتب بسبب الحرارة المرتفعة في المبنى جراء اندلاع الحريق.

فيما تواصل فرق الحماية المدنية في القاهرة، عمليات السيطرة على حريق سنترال رمسيس، رغم مرور أكثر من 5 ساعات على اندلاع الحريق.

