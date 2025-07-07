نشأت الديهي ينفي تعذر بث برنامجه بسبب حريق سنترال رمسيس

نفى الإعلامي نشأت الديهي، ما تداولته بعض المواقع الإخوانية بشأن تعذر إذاعة حلقته وحلقة الإعلامي أحمد موسى على الهواء، بسبب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم.



وقال الديهي خلال ظهوره على الهواء ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "نشر أحد المواقع الإخوانية أنباء تفيد بتوقف برنامجي وبرنامج الزميل أحمد موسى بسبب الحريق، ولكن الحمد لله استطعنا الظهور رغم وجود صعوبات في الاتصالات. لدينا سنترالات بديلة ولا نعتمد على نقطة واحدة فقط، ولدينا أيضًا مقرات احتياطية في العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة."

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن انقطاع جزئي ومؤقت في خدمات الإنترنت والاتصالات، مؤكدًا أن تأثير الحادث محدود، وتمت السيطرة على النيران دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكد أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، مشددًا على أهمية عدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة التي تروّجها بعض المنصات المعادية.

