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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاجل.. السيطرة على 90% من حريق سنترال رمسيس

حريق رمسيس
حريق رمسيس
عبد الخالق صلاح

كشف عاصم الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، عن أنه تم السيطرة على معظم النيران المشتعلة خلال حريق سنترال رمسيس.

وقال عاصم الشندويلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه السيطرة على 90% من حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن هناك تصاعدًا لألسنة اللهب مجددًا.

وأضاف الشندويلي أن هناك تواجدًا كبيرًا جدًا لرجال الإسعاف الذين يتابعون الموقف لحظة بلحظة، وأنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب مجددًا من قبل سيارة الإطفاء.

ولفت الشندويلي إلى أنه تم قطع الكهرباء في كل المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس ضمن إجراءات الأمان الاحترازية في المنطقة تحسبًا لحدوث حريق مجدد.

عاصم الشندويلي صدى البلد الإعلامي أحمد موسى حريق سنترال رمسيس

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