قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
الوسطاء القطريون يصلون إيران اليوم في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لن نقبل استخدام التكنولوجيا لتهديد حرية الملاحة والممرات البحرية العالمية

ستافروس لامبرينيديس
ستافروس لامبرينيديس

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، أن الاتحاد "لن يقبل واقعا تُستخدم فيه التقنيات الجديدة للتنمر أو الترهيب أو تعطيل المجالات العالمية المشتركة"، محذرا من التداعيات المباشرة للتهديدات التكنولوجية على الملاحة والتجارة وأمن الطاقة والغذاء.

وقال لامبرينيديس، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بشأن التقنيات الناشئة والأمن البحري، إن تعطيل حرية الملاحة باستخدام التكنولوجيا واستهداف السفن التجارية والكابلات البحرية يهددان بصورة مباشرة الاستقرار الاقتصادي الدولي ويعرضان حياة البحارة للخطر. ويبحث المجلس في جلسته سبل التعامل مع تأثير التقنيات الجديدة على أمن الممرات البحرية والتجارة العالمية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الاستخدام المسؤول للابتكار في القطاع البحري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المتقدمة وتبادل البيانات، يمكن أن يوفر أدوات قوية لتعزيز الأمن.

وشدد على أن "الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري يجب أن يظل تحت السيطرة البشرية وفي امتثال كامل للقانون الدولي".

وسلط لامبرينيديس الضوء على إطلاق الاتحاد الأوروبي، في 12 أكتوبر، مبادرة "الحفاظ على سلامة القانون الدولي للبحار - لا رسوم ولا إتاوات"، موضحا أن الاتحاد، إلى جانب 62 دولة، يرفض فرض أي رسوم غير قانونية أو إتاوات إلزامية أو قيود تعسفية تستهدف عرقلة المرور عبر المضائق الدولية الاستراتيجية.

وقال إن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود تظهر مدى إلحاح هذه القضية، مؤكدا أن استخدام شرايين التجارة العالمية كأداة لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية "أمر غير مقبول".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير قدرات بحرية أكثر قدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، إلى جانب أنظمة ذاتية التشغيل تحت الماء وتقنيات مكافحة الألغام وأجهزة استشعار متقدمة واستخدامات للذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات المتزايدة في المجال البحري.


 

الذكاء الاصطناعي القطاع البحري رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

ترشيحاتنا

الحريق

مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص.. التحقيق في نشوب حريق كسارة بلاستيك بطوخ

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

منحهم مجسمات لحصان جامح.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة جمال الخيل

جانب من الحدث

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد معرض السلع المنزلية والتجارية بجمعية تنمية المجتمع

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد