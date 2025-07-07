"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس تم السيطرة عليه بالكامل، مؤكدًا أن التأثير على خدمات الاتصالات كان محدودًا وجزئيًا، ويجري حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا في المناطق المتأثرة.

وأوضح "بدوي" في تصريحات صحفية له، أن سنترال رمسيس من السنترالات الرئيسية التي تغطي عددًا كبيرًا من السنترالات الفرعية، وتقدم خدمات الإنترنت والخط الأرضي لعدد من مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن الانقطاع أثر على بعض المناطق القريبة من السنترال، وخاصة حاملي شرائح "we".

وأضاف أن الخدمات ستعود بشكل كامل خلال أقل من ساعة، وفقًا للتقارير الفنية التي وردت من الجهات المختصة، مشددًا على أن الانقطاع كان محدودًا ولم يشمل شبكة الاتصالات بالكامل.

وأشار النائب إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدر بيانًا رسميًا خلال أقل من 30 دقيقة لتوضيح تفاصيل ما حدث، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمات وعدم تكرار الواقعة.

واختتم "بدوي" تصريحه بالتأكيد على أن فرق الطوارئ استجابت بسرعة، وتم التعامل مع الموقف باحترافية، ويجري الآن استعادة الخدمات تباعًا للمستخدمين في المناطق المتأثرة.