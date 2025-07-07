دون إصابات.. محافظة القاهرة: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس

أكدت محافظة القاهرة ، على انه جارى السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن، والحريق نشب فى عدد من المكاتب الادارية بمبنى سنترال رمسيس.

حريق سنترال رمسيس

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى .