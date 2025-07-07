عمرو أديب: إزاى مفيش أجهزة إطفاء ذاتي في مكان حساس زي سنترال رمسيس؟

علق الإعلامي عمرو أديب على حريق سنترال رمسيس، متسائلا: “هو إزاى مفيش أجهزة إطفاء ذاتي في مكان حساس زي سنترال رمسيس؟، ولكن سننتظر بيان وزارة الاتصالات لمعرفة ما حدث”.

وأضاف أديب، خلال برنامج الحكاية على “إم بي سي مصر”، أن المعمل الجنائي سيوضح لنا أيضا ما حدث بالتفصيل، هل هو ماس كهربائى من المكيفات مثلما قال البعض؟ أم ماذا؟.

وتابع أديب: لا بد من عودة الاتصالات بشكل سريع؛ لأن هذا يؤثر على كل شيء.

وأكد أديب أنه من الواضح من شكل التكييفات الشباك، إن هذا المكان غير مجهز.

وأوضح أديب أنه لا يوجد وفيات حتى الآن الحمد لله، ولكن كلها إصابات.

وانقطعت خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في عدد كبير من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، وسط حالة من الترقب في الشارع، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس.

توقف كابلات الاتصالات بسبب الحريق وانقطاع الكهرباء

الحريق الضخم الذي اندلع في السنترال، إضافة إلى قطع خدمات الكهرباء بالمنطقة المحيطة، قد تسببا في توقف عدد من كابلات الاتصالات الرئيسية التي تربط بين عدد من المراكز الحيوية بالعاصمة.

وأضافت المصادر، أن فرق الطوارئ التقنية تحركت فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع الحماية المدنية، لمحاولة احتواء الأزمة والسيطرة على آثارها الممتدة، مشيرة إلى أن الخلل طال شرائح واسعة من المستخدمين، وخصوصًا في المناطق المركزية بالقاهرة الكبرى.

تعطل شامل في الإنترنت ومشاكل في التطبيقات الكبرى

ورصد موقع Downdetector العالمي، المتخصص في متابعة الأعطال التقنية، زيادة مفاجئة في عدد الشكاوى الواردة من المستخدمين داخل مصر، والتي تفيد بتعذر استخدام الإنترنت بشكل كلي أو جزئي عبر جميع شبكات الاتصالات العاملة في البلاد، بما في ذلك المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات مصر، وأورنج.

وأكد الموقع أن الأعطال امتدت إلى التطبيقات الإلكترونية الكبرى، حيث اشتكى الآلاف من توقف أو بطء في عمل فيسبوك، إنستجرام، واتساب، وتيك توك، وهو ما تسبب في شلل شبه تام للتواصل الرقمي خلال الساعات الأولى للحادث.

تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات

قال جهاز تنظيم الاتصالات، في بيان إنه حدث حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي الي تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بمحاولة السيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال .

واضاف: وجاري العمل علي استعادة الخدمة تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ويوكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعاده الخدمة و تعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة ، ويقوم وزير الاتصالات وجميع الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.