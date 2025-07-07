أحمد موسى: حريق سنترال رمسيس لم يؤثر على بث البرامج من مدينة الإنتاج الإعلامي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة الإنتاج الإعلامي أوضحت، في بيان رسمي، أن الحريق الذي نشب مساء اليوم الإثنين في سنترال رمسيس لم يؤثر ولن يؤثر على البث المباشر لبرامج التوك شو أو البرامج التي تُذاع على الهواء، وذلك عبر مختلف القنوات الفضائية التي تبث من داخل المدينة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هناك جهات تسعى لاستغلال مثل هذه الحوادث لبث الشائعات والتشويش على الرأي العام، قائلاً: "أنتم تعرفونهم جيداً، من الذي قال إن برامج التوك شو لن تُبث اليوم؟ نحن على الهواء وكل شيء يسير بشكل طبيعي، هؤلاء يروّجون الأكاذيب".

وأضاف: "تمكنا من الخروج على الهواء وتقديم التغطية اللازمة، ولدينا أكثر من خطة بديلة، وتم إجراء مداخلات هاتفية وتقديم تغطية كاملة لحادث الحريق، مع إطلاع المواطنين على التفاصيل لحظة بلحظة، لا تنساقوا وراء مروجي الشائعات، فهم كاذبون".