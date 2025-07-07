تنظيم الاتصالات: حصر المتضررين من حريق سنترال رمسيس وتعويضهم بالكامل

أعلن محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه جار حصر الخدمات والعملاء المتأثرين بانقطاع الخدمة نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًا خلال الدقائق الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض جميع العملاء المتضررين من هذا الانقطاع.

وأشار إلى وجود تنسيق حالي بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، لافتًا إلى أن شبكات المحمول تأثرت أيضًا بالحريق، إلى جانب تأثر جزئي في بعض خدمات الإنترنت الأرضي الخاصة بعدد من الشركات.

وأضاف: "بعد السيطرة على الحريق بالكامل، سيتم التنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة لحصر المناطق المتضررة من الحريق، تمهيدًا لتعويض العملاء عن الضرر الناتج".